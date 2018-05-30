ألمانيا تدين إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

ألمانيا

عادل عبدالجواد



أدان وزير الخارجية الألمانى "هايكو ماس" اليوم، إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية من حدود قطاع غزة.



وتأتي الإدانة الألمانية لحماس قبل اجتماع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذي من المتوقع أن يعقد يوم الاثنين المقبل.

