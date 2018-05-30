المجلس الوزاري الإسرائيلي يجتمع الليلة لبحث التصعيد على غزة

قطاع غزة

عادل عبدالجواد



دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" إلى اجتماع استثنائي في السادسة من مساء اليوم الأربعاء لمناقشة التصعيد على جبهة غزة، حسبما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية.



وأفاد مصدر كبير في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل تعمل بقوة وحزم ضد أي محاولة لانتهاك سيادتها، وتضر بأمن سكان الجنوب، وستواصل العمل بالقوة ضد أي محاولة لانتهاك السلام، حسبما ورد بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



ونقلت إسرائيل رسالة مفادها أن الهجمات على حماس وأقمارها الصناعية ستزداد أكثر إذا لم تتوقف من إطلاق الصواريخ.



وفي السياق نفسه، أفاد وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بينيت" وفقًا لبيانات وزارة التعليم، فإن حوالي ربع الطلاب امتنعوا عن الوصول إلى المؤسسات التعليمية بسبب أحداث غزة، وعلى حسب اعتقاده للمعركة مع غزة، يتوجب الوقوف بحزم ضد حماس، على حد قوله.



وأشار "بينت" إلى ضرورة القضاء على الخطر الإيراني قائلا: "نريد أن نقدم الدعم الكامل لرئيس الأركان ، لجيش الدفاع الإسرائيلي، ولمؤسسة الدفاع بطريقة مناسبة لأمن إسرائيل".



ويشهد قطاع غزة من فجر اليوم الأربعاء هدوء حذرا عقب العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي الذي ابتدأه بقصف نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة يومي الأحد والاثنين الماضيين، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق فوق أجواء القطاع.

