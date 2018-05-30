اتحاد الكرة يؤكد مجددًا.. صلاح يلحق بكأس العالم

محمد صلاح

_ أبوريدة وطبيب المنتخب يجتمعان باللاعب في فالنسيا اﻹسبانية



علي المصري



التقى المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني يرافقه الدكتور محمد أبوالعلا ظهر اليوم مع نجم المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بمدينة فالنسيا الإسبانية على هامش تلقي صلاح علاجه، وتأهيله هناك حسب رؤية طاقمه الطبي.



واطلع وفد المنتخب الوطني على البرنامج العلاجي للاعب الذي يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم، كما لمسا عزم وتصميم اللاعب الكبير على اللحاق بزملائه.



من جانبه، أكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة أن فترة غياب صلاح بسبب الإصابة لن تزيد عن 3 أسابيع، وقد لا يلحق بمباراة أورواجواي في مستهل لقاءات مصر بالمونديال، وتأكدت مشاركته في مباراتي روسيا والسعودية في الجولتين الثانية والثالثة من العرس العالمي.

