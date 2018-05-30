طرح 16 محلاً تجاريًا بمدينة مايو الجديدة.. يوليو المقبل

جهاز 15 مايو

محمود زكي



قال المهندس وحيد محمد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن الجهاز يستعد لطرح 16 محلاً تجاريًا بعدد من أسواق المدينة، في شهر يوليو المقبل.



وأضاف أن كراسة الشروط تطلب من مقر الجهاز، بالإضافة إلى أن تأمين دخول المزاد يقدر بـ 10 آلاف جنيه عن كل محل حتى يوم المزاد.



وأشار إلى أن أسعار المتر التجاري في تزايد مستمر، ومن المتوقع أن يشهد المزاد القادم إقبالًا كبيرًا وكذلك زيادة جديدة في أسعار المتر بالمدينة.



ولفت إلى أن جار إسناد وتنفيذ 23 ألف وحدة إسكان إجتماعي بالمدينة، وذلك خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يسلم 5 آلاف وحدة تم التخصيص لهم من جانب بنك التعمير والإسكان.



وأضاف أن التكلفة الإنشائية لتنفيذ تلك الوحدات تقدر بـ 5 مليارات جنيه، واستهداف تسليم 7 آلاف وحدة إسكان خلال النصف الثاني من العام الحالي.



وأوضح أن باقي الوحدات سيتم تسليمها على مراحل خلال العام القادم، ويستهدف الجهاز طرح الوحدات المتبقية على المقاولين للبدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.



وأشار إلى أنه تمت الموافقة على زيادة الميزانية للمدينة بقيمة 150 مليون جنيه، وبلغت قيمتها 750 مليون جنيه، وتم تخصيص 600 مليون جنيه في بداية العام المالي لصالح الجهاز، مع زيادة مشروعات الإسكان الاجتماعي طلب الجهاز زيادة الميزانية له.