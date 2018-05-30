رئيس الوزراء يتابع تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح

رئيس الوزراء يتابع تطورات

المال - خاص



تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، آخر الاستعدادات الجارية للمنتخب الوطنى لكرة القدم المشارك فى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعد غياب 28 عامًا، ومتابعة للمعسكر الخاص به فى ميلانو بإيطاليا، والوقوف على آخر تطورات مراحل علاج نجم المنتخب "محمد صلاح" فى إسبانيا.



جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء -أمس الثلاثاء- المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.



وفى بداية اللقاء، عرض وزير الشباب والرياضة تقريراً حول الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى إقامتها من قبل الوزارة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من عدد منها شمل النادى الإسماعيلى الجديد بضاحية النخيل بالإسماعيلية، وكذا الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وتطوير المدينة الشبابية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.



وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الخاصة باعتماد المركز المصرى العالمى للكشف عن المنشطات بالمركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتحويل استاد القاهرة من هيئة خدمية إلى اقتصادية.