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عقـــارات
المنيا الجديدة تبدأ تسليم المرحلة الثانية لدار مصر
الأربعاء 30 مايو 2018 03:53 م
المنيا الجديدة 5
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المنيا الجديدة 5
محمود زكى
قالت المهندس نجاد كيلانى نائب رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه يجرى الآن تسليم المرحلة الثانية لمشروع دار مصر " إسكان متوسط" بالمدينة وذلك بإجمالى 14 عمارة بالإضافة إلى أنه يجرى أيضًا استلام عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى أيضًا.
وأضافت نائب رئيس الجهاز في تصريحات لـ"المال" أن هناك عددا من المشروعات التى يتم طرحها خلال الفترة الحالية وذلك ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة المدينة.
ولفتت إلى أن الجهاز قام اليوم بالفتح الفنى لأعمال الطرق لمشروع 85 عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة على أن يتم الفتح المالي قبل عيد الفطر المبارك للبدء فى أعمال التنفيذ بها.
وأشارت نائب رئيس الجهاز إلى أنه يتم تنفيذ ناد اجتماعي بالمدينة وكذلك أعمال طرق للحي السابع، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمدينة خلال الفترة الحالي.
وأوضح أنه جار تنفيذ أعمال المرافق الداخلية لمنطقة 140 فدانا الخاصة بالتوسعات الشمالية للمدينة حيث تشمل أعمال المرافق تنفيذ أعمال مياه وصرف وطرق لتلك المنطقة حيث تنفذ المشروع شركة النصر العامة للمباني " ايجيبكو" إحدى شركات قطاع الأعمال العام وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 28 مليون جنيه.
ولفت كيلانى إلى أن شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" تقوم بتنفيذ أعمال المرافق بالحيين الثالث والرابع بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 160 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها تقوم أيضًا بتنفيذ أعمال المرافق لمنطقة 1400 فدان وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 160 مليونا أيضًا على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعين خلال العام المالى المقبل.
الإسكان
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