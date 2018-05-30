هاشتاج الزمالك الأكثر شعبية بمصر يتصدر التويتر‎

الزمالك يدك حصون الطلائع بثلاثية

سمية كمال:



تصدر هاشتاج "الزمالك الأكثر شعبية بمصر" منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم بأكثر من 10.8 ألف تغريدة.



وتداول مشجعو النادي الأبيض عدد بطولته، فيما اعترض جمهور الأهلي، باستخدام نفس الهاشتاح بعدد بطولات النادي الأهلي.



وواجه نادى الأهلي أزمة كبيرة بعد أن ذكر تركي الشيخ أنه دفع 260 مليونًا جنيه للنادي الأهلي طيلة الـ5 شهور الأخيرة التي حصل خلالها على الرئاسة الشرفية للنادي، بعدما توترت علاقته بمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.