تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، هبطت صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بنسبة %0.16 بقيمة 196.73 جنيه، كما تراجعت قيمة وثيقة صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %0.04 بقيمة 113.44 جنيه للوثيقة.



أحمد علىتحركت أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل متباين خلال تعاملات الأسبوع الماضى، عقب تباين حركة مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، ونجحت فئة الصناديق النقدية فى النجاة من رحلة الهبوط محققة صعود جماعى.وقد أنهت البورصة المصرية تعاملات اﻷسبوع المنقضى على تباين، إذ سجل المؤشر الرئيسى تراجعًا بـ%1.4 عند 16634 نقطة، ونظيره الأوسع نطاقًا بـ%0.1 عند 2179 نقطة، فيما صعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%0.72 عند 858 نقطة.وبلغت قيم التداول نحو 4 مليارات جنيه مقارنة بـ6.8 مليار خلال اﻷسبوع السابق له، وظل رأس المال السوقى دون تغير للأسبوع الثانى على التوالى عند 949 مليار جنيه.وسجل اﻷجانب صافى شراء بقيمة 59.8 مليون جنيه، والعرب صافى شراء 21 مليون جنيه وذلك عقب استبعاد الصفقات، يُذكر أن تعاملات اﻷجانب سجلت 11.4 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن.«سندي» يُكمل رحلة الصعود المنفرد بفئة «المتوازنة»جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» وحيدًا فى خانة الصعود بفئة المتوازنة للأسبوع الثانى على التوالى محققًا صعودًا بنسبة %0.47 بقيمة 14.19 جنيه.فيما جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» كأقل صناديق فئة المتوازنة هبوطًا بنسبة تراجع %0.15 بقيمة 258.42 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» بقيمة 265.99 جنيه بنسبة هبوط %0.20. وفى المركز الرابع حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة تراجع %0.22 بقيمة 192.04 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة هبوط %0.34 بقيمة 227.42 جنيه للوثيقة.وسادسًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة تراجع قدرها %0.64 بقيمة 340.65 جنيه، وتلاه صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة هبوط قدرها %0.89 بقيمة 44.73 جنيه، وفى المركز الثامن بنسبة هبوط قدرها %2.82 حل صندوق مصر الخير المتوازن.«شيلد» و «الأهلى الخامس» يرتفعان فى «الأسهم»ارتفع صندوقا البنك العربى الأفريقى الدولى «شيلد» والبنك الأهلى الخامس بمفردهما بفئة صناديق الأسهم محققين صعودا بنسبة %0.39 بقيمة 261.59 جنيه للأول، و%0.22 بقيمة 13.6 جنيه للثانى.فيما استمر التراجع لباقى أعضاء فئة صناديق الأسهم، إذ حل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC كأقل الصناديق هبوطًا بنسبة %0.20 بقيمة 292.7 جنيه، وتلاه صندوق بنك كريدى أجريكول متراجعًا بنسبة %0.25 بقيمة 225.24 جنيه.وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» كأكثر صناديق فئة الأسهم هبوطًا بنسبة %1.08 بقيمة 20.35 جنيه للوثيقة مقارنة بـ 20.58 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.«أصول» فى صدارة «النقدية»نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى رغم تأثر باقى فئات الصناديق بهبوط مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضى، وتصدر ارتفاعات فئة «النقدية» بنسبة صعود %0.27، كل من صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بقيمة 332.06 جنيه للوثيقة، وصندوق بنك بلوم مصر النقدى بقيمة 236.71 جنيه.وجاء فى المركز الثانى بنسبة صعود قدرها %0.26 كل من صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» وصندوق البنك الأهلى الرابع وصندوق بنك إتش إس بى سى وصندوق بنك الاستثمار العربى وصندوق بنك التعمير والإسكان «موارد»، وصندوق مصر للتأمين، وصندوق جريدى أجريكول مصر الثالث، والبنك الأهلى المتحد «ثروة»، وبنك الإسكندرية النقدى.وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.27 بقيمة 212.61 جنيه، وصندوق بنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» بنسبة %0.26 بقيمة 18.65 جنيه، وصندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.29 بقيمة 174.20 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.02 بقيمة 1496.288 جنيه، وصندوق البنك العقارى العربى «المصري» بنسبة %0.29 بقيمة 169.37 جنيه.«بشائر وفيصل وأمان» على قمة «الاسلامية»تصدر البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» ارتفاعات صناديق فئة الإسلامية بنسبة %0.38 بقيمة 90.43 جنيه، تلاه صندوق فيصل الاسلامى بنسبة %0.19 بقيمة 150.5 جنيه، وثالثا صندوق فيصل الاسلامى- التجارى الدولى «أمان» بنسبة %0.07 بقيمة 120.96 جنيه للوثيقة.وحل خلفهم كأقل الهابطين صندوق بنك البركة مصر بنسبة تراجع قدرها %0.12 بقيمة 138.82جنيه للوثيقة.فيما جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» وصندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» كأكثر الصناديق هبوطا بنسبة تراجع %0.87 بقيمة 19.98 جنيه للأول، وبقيمة 24.30 جنيه للثانى.