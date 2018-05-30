وزير الإسكان : الانتهاء من القطاع الجنوبي بمحور 30 يونيو بطول 47.2 كم

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم الانتهاء من القطاع الجنوبي بطول 47.2 كم ضمن مشروع محور 30 يونيو الذي يربط بين طريق الصالحية وحتى أول طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، مشيرا إلى أن المشروع ينفذه 20 شركة مقاولات منهم 13 في الطرق و7 في الكباري بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.15 مليار جنيه، ومن المقرر تشغيله خلال الأسابيع المقبلة.



وأضاف مدبولي في بيان اليوم الأربعاء: “أن القطاع الجنوبي يضم عدداً من الأعمال الصناعية تشمل 7 أنفاق، 12 كوبري وهي (كوبري على طريق الصالحية، كوبري مصرف الحسينية سطحي، كوبري ترعة الصالحية سطحي، كوبري على طريق فاقوس/الفردان، كوبري طريق الكسارة / أبو شلبي، كوبري أعلى ترعة الكسارة، كوبري على طريق 36 الحربي، كوبري على سكك حديد الإسماعيلية، كوبري على ترعة الإسماعيلية، كوبري مصرف المحسمة، كوبري على طريق وادي الملاك وكوبري طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي) وعددا من البرابخ.



وأوضح أنه جار حاليا الانتهاء من القطاع الشمالي بطول 46.2 كم ضمن المحور حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال الصناعية بالقطاع 80% وتضم 8 أنفاق، و4 كباري وهي (كوبري مصرف بورسعيد السطحي، كوبري شادر عزام، كوبري مصرف القنطرة علوي وكوبري مصرف القنطرة سطحي) وعددا من البرابخ.



وتابع مدبولي: “أن محور 30 يونيو طريق حر بطول نحو 95 كم وعرض 80 مترا يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد/دمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي عند (الكيلو 94)، كما أنه طريق مزدوج وكل اتجاه به 5 حارات مرورية (2 للنقل الثقيل و3 للمركبات) يفصل بينها حاجز خرساني، بالإضافة إلى طريقي خدمة على جاني المحور ويشتمل المحور على 16 كوبري”.



وأوضح أن هذه الكباري منها 10 رئيسية على المسار (مصرف بورسعيد الرئيسي، مصرف القنطرة شرق، شادر عزام، مصرف الحسينية، ترعة الصالحية، الكسارة أبوشلبي السطحي، السكة الحديد، ترعة الإسماعيلية، المحسمة، والقاهرة / الإسماعيلية الصحراوي)، بجانب 6 كباري فرعية عمودية على المسار (مصرف القنطرة شرق، الصالحية، فاقوس الفردان، الكسارة أبو شلبي العلوي، 36 الحربي ووادي الملاك)، كما يشتمل المحور على 16 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، نفقين للمشاة فقط، 6 محطات خدمة، 4 محطات لتحصيل الرسوم و380 بربخاً (صندوقي /عداية / مراوي).



وحول أهمية المشروع، أشار مدبولي إلى أنه محور النقل الأساسي الذي يخدم تنفيذ مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور القناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، العريش وخليج السويس) ببعضها، ويسهم في زيادة الربط بين سيناء والدلتا، وتنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة والمطرية والجمالية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة مما يسهم في إسراع معدلات التنمية.



ولفت إلى أنه يقوم برفع مقومات المناطق المحيطة على جانبي الطريق مادياً واقتصاديا وخلق فرص تنموية جديدة تسهم في زيادة الدخل القومي المصري، وتوفير فرص العمل ووضع أماكن أثرية مهمة على خريطة السياحة كمناطق (تل دفنة – كفرى وجزيرة تنيس).