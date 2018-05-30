الزراعة: ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

لحوم فاسدة

الصاوي أحمد



كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال 3 أيام، والذي بلغ حوالي 2 طن و513 كجم في 8 محافظات.





وأشارت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، إلى أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين.



وأضاف البيان، أن الكميات المضبوطة، والتي تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: "الفيوم، إسكندرية، أسيوط، القليوبية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية"، وتم تحرير17 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.



ومن جهته، شدد وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان، ومع تزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها، كذلك إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.



وقال "البنا"، إنه لا تهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتًا إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.



وأكد أن تلك الحملات والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضًا بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.