مبيعات قطع الغيار تتهاوى.. وتوقعات بالانتعاش بعد العيد

قطع الغيار 111

أحمد شوقى



قال عدد من العاملين بسوق قطع غيار السيارات فى مصر إن مبيعات شهر رمضان الحالى تشهد انخفاضًا بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة؛ بنسب تتراوح بين 30 و%40 وفقًا لتقديرات دسوقى سيد رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ نتيجة الإحجام عن الشراء باستثناء الحالات الطارئة والضرورية الناجمة عن الأعطال المفاجئة والعميقة التى تستلزم إجراء إصلاحات طارئة.



أوضح دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، أن المبيعات قد تراجعت بما يتراوح بين 30 و%40 خلال رمضان الحالى نتيجة الإحجام عن الشراء، وتأجيل الإصلاحات لما بعد العيد.



وأضاف أنه باستثناء حالات التغير الطارئ فى أداء سوق قطع الغيار؛ فإن السوق يمرُّ بحالة من الاستقرار العام نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسعار الصرف؛ بما ينعكس إيجابًا على الخطط الاستثمارية والتسويقية للشركات، وعلى عقود الاستيراد.



وأشار إلى أن طرح المنتجات الصينية بشكل واسع خلال الفترة الماضية قد أسهم فى القضاء على سوق قطع الغيار المغشوشة والمقلدة؛ نظرًا لأن أسعار المنتج الصينى تقل كثيرًا عن المنتج المقلد والمغشوش؛ ومن ثم يفضل التجار التعامل فى قطع الغيار الصينية؛ نظرًا لأن أعمالها تتم بشكل رسمى.



وأوضح شلبى غالب، النائب السابق لرئيس شعبة قطع غيار السيارات بالقاهرة، أن المبيعات تشهد حالة من الركود بنسبة تقارب %30 فى الوقت الراهن، باستثناء الحالات الضرورية والطارئة التى تُجْبِر صاحبها على تجديد قطع الغيار، وإجراء الصيانة اللازمة.



وتوقع انتعاش المبيعات قبل عيد الفطر بأيام قليلة مع إقدام العملاء على إجراء الإصلاحات لسياراتهم تمهيدًا للقيام برحلات السفر، وإجازات الصيف بعد العيد مباشرة.



ولفت غالب إلى أن القطاع يمر بحالة من الركود منذ قرار تعويم العملة المحلية، وما ترتب عليها من تراجع قيمتها بشكل غير مسبوق، ومن ثم ارتفاع تكاليف فتح الاعتمادات المستندية، وزيادة أسعار البيع للمستهلك النهائى.



وأضاف أن ذلك ينطبق على عمليات الشراء الخاصة بالتجار والمعارض وكذلك على المستهلكين أنفسهم؛ إذ تتوقف تعاقدات التجار على حركة الشراء من جانب المستهلكين، ومن ثم يقومون بتقليص تعاقداتهم مع كبار التجار لتفادى تراكم المخزون، ولتدوير رأس المال التشغيلى.



وأشار النائب السابق لرئيس شعبة قطع غيار السيارات بالقاهرة، إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدى لانتعاش تجارة السلع المغشوشة والرديئة، والتى تؤثر على أداء السيارات وعلى جودتها، فضلًا عن مدى توافر معايير السلامة والأمن إذا كانت القطع المستبدلة تتعلق بالمكونات المتعلقة بهذه المعايير.



وأوضح أن تجارة السلع المغشوشة قد ازدهرت خلال عامى 2017 و2018 بشكل كبير بعد تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار قطع الغيار؛ نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد.



وطالب بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة والجهات الحكومية ذات الصلة بمكافحة الغش التجارى، وما يتعلق به من التهرب الجمركي؛ سواء جهاز حماية المستهلك أومباحث التموين أوالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



ويقول سمير صالح مدنى، نائب أول رئيس شعبة قطع غيار السيارات، إن السوق قد تعرَّضت لحالة من الانكماش الكبير خلال رمضان الحالى؛ نتيجة لتغير أولويات الشراء بالنسبة للمستهلك المصرى، والتى تنصب خلال هذا الشهر على الأغذية والمشروبات؛ بما يدفع كثيرًا من المستهلكين لتأجيل إصلاح سياراتهم أواستبدال قطع الغيار الخاصة بها.



واستطرد أن حالة الركود الحالية هى جزء من الحالة العامة لسوق السيارات وقطع الغيار، والتى تشهد تباطؤًا فى الأداء، مشيرًا إلى عدم وجود مدى زمنى معين يمكن خلاله توقع تحسن مؤشرات السوق.



ولفت إلى أن عمليات البيع حاليًّا تقتصر على الحالات الطارئة والضرورية التى تجعل المستهلك مضطرًا لشراء قطع الغيار.