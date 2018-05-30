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سيــارات
%30 نسبة تغطية تويوتا إيجيبت لاستدعاءات «كورولا وياريس»
الأربعاء 30 مايو 2018 12:09 م
تويوتا كورولا
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تويوتا كورولا
شريف عيسى
قال سمير على، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بمجموعة تويوتا ايجيبت، إن المجموعة تمكنت خلال الفترة الماضية من تغطية %30، من حملة الاستدعاء لموديلات كورولا، وياريس.
أكد فى تصريح لـ«المال»، أن المجموعة مستمرة فى إصلاح الطرازات، وفحص واستبدال القطعة المعنية بالاستبدال بناءً على تعليمات تويوتا إيجيبت العالمية، على أن تجرى عملية الاستبدال مجاناً، دون تحميل العميل أى تكلفة.
أشار رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بتويوتا إيجيبت إلى أن المجموعة عملت على مدار الفترة الماضية، على استيراد كميات من قطع الغيار بهدف صيانة السيارات التى تخضع للاستدعاء، بما يحمى سمعة العلامة التجارية.
بحسب البيان الصادر عن تويوتا إيجيبت، فأعلنت المجموعة عن استدعاء بعض السيارات لديها لفحص واستدبال الوسائد الهوائية الأمامية اليمنى، نظراً لقدرتها على التمزق بعد فتحها عند التصادم، التى يمكن أن تسبب بعض الإصابات البسيطة والخدوش.
يشمل هذا الاستدعاء الموديلات المباعة فى السوق المصرية، بما فى ذلك كورولا موديلات 2008 و2009، وياريس موديلات 2013، وحتى 2015.
كانت تويوتا العالمية قد أعلنت فى مايو 2015 استدعاء 5 ملايين سيارة حول العالم، بسبب عيوب محتملة فى الوسائد الهوائية، من تاكاتا اليابانية لتصنيع تجهيزات السيارات.
على إثر تلك الفضيحة، أعلنت تاكاتا منتصف العام الحالى إفلاسها بعد ارتفاع مديوناتها إلى مستويات فادحة، بلغت 8 مليارات يورو، ما يعد أكبر إفلاس لشركة صناعية فى اليابان.
وواجهت الشركة التى تأسست قبل 80 عاما فضيحة بسبب خلل فى الوسائد الهوائية تسبب فى مقتل 16 شخصا على الأقل وأدى إلى سحب حوالى 100 مليون سيارة فى العالم، وهو أعلى رقم فى تاريخ السيارات.
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