7 علامات بقائمة اﻷسعار الاسترشادية للسيارات الصينية

يذكر أن إجمالى العلامات الصينية المطروحة بالسوق المحلية تبلغ 16 ماركة، منها «بريليانس»، و«BYD»، و«جاك»، و«هايما»، و«شنجان»، و«كيمبو»، و«شانجى»، و«جيلى»، و«شيرى»، و«سينوفا»، و«فاو»، و«جلوري»، و«إيجل»، و«هاوتاى»، و«كيوتن» و«جنبي».













أحمد عوضانضمت «كيوتن» لقائمة اﻷسعار الاسترشادية المطبقة على السيارات الصينية، بعد رفض مصلحة الجمارك فواتير الاستيراد المقدمة من جانب وكليها المحلي «الهاشمية لتجارة السيارات»، رغم تضاربها مع شهادات الشركة اﻷم؛ لتشمل القائمة 7 علامات تجارية حاليا هي «كيوتن»، و«جاك»، و«سينوفا»، و«هايما»، و«شانجي»، و«جنبى»، و«دومى».أثار قرار مصلحة الجمارك فرض أسعار استرشادية على السيارات الصينية، جدلًا واسعا داخل سوق السيارات، اعتراضا علي عدم اعتماد الفواتير المقدمة من الوكلاء ورفع القيم الاستيرادية للسيارات بزعم تضاربها مع شهادات الشركات اﻷم، وأكد البعض أن القرار سيتبعة انعكاسات سلبية على السوق من خلال ارتفاعات سعرية للسيارات المرتقب استيرادها، وبطء العمليات الاستيرادية.كشف وليد الهاشمية، رئيس مجلس إدارة شركة الهاشمية لتجارة السيارات، الوكيل الحصري لسيارات كيوتن، عن أن شركته قررت التوقف عن استيراد السيارات فئة الفان «8 راكب» ؛ لأسباب تتعلق بعدم اعتماد مصلحة الجمارك الفواتير الاسترادية وفرض أسعار استرشادية تصل إلي 1500 دولار؛ موضحا أن الشركة حررت دعوة قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء التعريفة الجمركية الجديدة واعتماد الفواتير.أشار إلي أن أي زيادة سعرية على سيارات كيوتن يصاحبها ارتفاعا في التكلفة الاستيراية واﻷسعار؛ ما يتسبب في خروج طرازات «كيوتن» عن المنافسة مع العلامات التجارية اﻷخري، مبينًا أن آلية تطبيق اﻷسعار الاسترشادية على السيارات غير صحيحة من خلال تحصيل رسوم جمركية على القيم السعرية في بلد المنشأ دون اعتماد فواتير الوكلاء.أشار إلي أن تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة لم يراع منح الشركات اﻷم تخفيضات سعرية على السيارات المصدرة للسوق المحلية؛ لأسباب تتعلق باستيراد طرازات تتسم بانخفاض الكماليات والوسائل الترفيهية دون المتوافرة في بلد المنشأ.أضاف أن سوق السيارات لم تتحمل أي زيادة جديدة في ظل انخفاض الطلب وزيادة التكلفة الاستيرادية، كاشفا عن عدم تحقيق شركته الخطة المستهدفة من المبيعات لتصل إلى 100 سيارة فقط مقابل 600 وحدة خلال الخمسة أشهر الماضية.أوضح خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، أن قرار فرض اﻷسعار الاسترشادية على السيارات الصينية يحمل الوكلاء أعباء جديدة من خلال زيادة التكلفة الاستيرادية وارتفاع اﻷسعار، وفقد المزايا التي تمنحها الشركات اﻷم لصالح الوكلاء المحليين من خلال التخفيضات السعرية على الكميات الكبيرة المستوردة، والدعم الموجه للخطط التسويقية؛ فضلا عن خروج العديد من السيارات عن المنافسة مع العلامات التجارية اﻷخري.أشار إلي أن آلية فرض اﻷسعار الاستراشادية غير عادلة كونها تطبق على السيارات الصينية فقط، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تحصيل التعريفة الجمركية علي السيارات، وتعميمها على معظم العلامات التجارية دون استثناء أحدها، كاشفا عن دخول سيارات تتبع علامات آسيوية و يابانية عبر المنافذ الجمركية بقيم سعرية منخفضة عن «الصينية».قال مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، إن اﻷسبوع الماضي شهد اجتماعا بين رئيس المصلحة، ومديري إدارات المنافذ الجمركية للسيارات، مع عدد من الوكلاء؛ لبحث آلية تطبيق اﻷسعار الاسترشادية على السيارات الصينية، موضحا أن المصلحة طالبتهم بضرورة رفع القيم الاستيرادية بالفواتير المقدمة، لعدم اعتمادها باﻷسعار الحالية.أضاف أن المصلحة شددت على ضرورة فحص معظم الفواتير المقدمة من مختلف العلامات التجارية، ومدي تطابقها مع شهادات شركات اﻷم، مؤكدا أنه لاحظ خلال الفترة الماضية، تباين القيم السعرية بين الفواتير المقدمة من مستوردي السيارات الصينية مع فواتير الشركات العالمية.