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تأميـــن
عناية للرعاية الصحية ترجئ زيادة رأسمالها إلى أبريل المقبل
الأربعاء 30 مايو 2018 11:18 ص
شريف فتحى 111
أخر الأخبار
شريف فتحى 111
كتبت - مروة عبد النبى:
أرجأت الجمعية العمومية لشركة «عناية مصر» للرعاية الصحية فى اجتماعها نهاية الشهر الماضى، زيادة رأسمالها المدفوع من 10 ملايين جنيه إلى 12 مليونا.
وقال الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لـ«عناية»، إن الجمعية العمومية ستعتمد زيادة رأس المال فى اجتماعها المقرر فى أبريل المقبل، لافتا إلى أن الزيادة المقررة والبالغة مليونى جنيه سيتم تمويلها من الأرباح المحققة.
ويضم هيكل مساهمى «عناية مصر» كلا من «مصر للتأمين» و«الدلتا للتأمين» و«المهندس للتأمين»، بنسبة %20 لكل منهم، مقابل %40 لصالح الشركة العربية اللبنانية للتأمين.
وأشار «يوسف» - فى تصريحات لـ«المال» - إلى أنه كان مقررا زيادة رأس المال العام الحالى، لكن تم إرجاؤها بسبب توزيع جزء كبير من الأرباح على المساهمين، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين لتتلاءم مع معدلات التضخم.
وأوضح أن الجمعية العمومية كانت أمام خيارين، إما زيادة رأس المال العام الحالى، وعدم زيادة أجور العاملين، أو العكس، ففضلت الخيار الثانى، على أن تجرى الزيادة لرأس المال العام المقبل.
وقال إن شركات الرعاية الصحية واجهت صعوبات عديدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيادة أسعار المستلزمات الطبية نتيجة زيادة الدولار بعد تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة التكاليف مقارنة بالرسوم أو الأقساط المحصلة من العملاء.
فى سياق متصل، أكد «فتحى» أن شركته رفعت إجمالى الأقساط التى تديرها لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 130 مليونا للعام السابق، مشيرا إلى أنها تخطط لزيادة إجمالى الأقساط المدارة إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، بزيادة قيمتها 50 مليونا، مقارنة بأقساط العام الماضى.
ولفت إلى أن شركته تخطط للتوسع فى التأمينات الفردية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العقود الجماعية، والتى تمثل مولدا من مولدات النمو بفرع التأمين الطبى، سواء لدى شركات التأمين أو الرعاية الصحية.
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