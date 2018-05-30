اقتصاد رمضان ينعش 7 مهن

حسين رجب:



«اصحى يا نايم.. رمضان كريم»، بهذا النداء يفتتح مسحراتى يطرق على طبلته، أول مواسم الانتعاش لسبع مهن تشجعها اقتصادات شهر رمضان الحالى.



وبخلاف المسحراتى، الذى يحافظ على البقاء رغم التراجع السنوى، تربح مهن أيضًا بعدًا استهلاكيًّا وشرائيًّا كبيرًا مثل الكنفانى، وبائع الفول، والزبادى البلدى، والمشروبات الرمضانية (خروب- سوبيا- تمر هندي)، وكذلك بائع السبح والمصاحف والفوانيس.



وفى حديثين منفصلين مع «المال» يرى خبير اقتصادى ذلك الانتعاش «عودة لأعمال هامشية سنوية تضيف عمالة وتزيد الاستهلاك دون أن تشكل استثمارات حقيقية»، بينما يعده خبير فولكلور «جزءًا من ثقافة شعبية للمصريين وتعبيرًا عن الكرم».



7 مهن



ويعود تاريخ المسحراتي وإيقاظه للناس للسحور بالطرْق على الطبلة، فى مصر إلى عنبسة بن إسحاق، عام 228 هـ.



وهذا العام عاد المسحراتى بالظهور فى شوارع بدمياط والشرقية والإسكندرية والمنيا، وفق الرصد، وعادة ما يقدم له البعض دعمًا نقديًّا أو بعض الوجبات السريعة، وفق العادة.



وبين روايات تاريخية عدة عن الظهور بمصر فى عصور الأمويين والمماليك والفاطميين، لا تزال تشهد الكنافة إقبالًا عليها من المواطنين أو الصناع، سواء بالمحالّ أو شوادر الأسواق، وبأسعار حالية لا تقل عن 16 جنيهًا للكيلو.



عم فتحى أحمد (70 عامًا) يقول، لـ»المال»، إنه تجاوز عمره فى هذه المهنة نحو 40 عامًا منذ بداية صناعتها يدويًّا ثم آليًّا، مؤكدًا أن تلك العادة الرمضانية لن تنقطع، وستبقى هذه المهنة الشاقة مصدر سعادة للناس ورزق مع زيادة المبيعات للمواطنين والمحالّ.



وعلى مائدة السحور الرمضانية، لا تكاد تخلو مائدة من وجبة الفول، التى تتنوع أذواق المصريين فى إعداده وشرائه من المحالّ أو العربات المُعَدّة لذلك، وسط أسعار متفاوتة حسب العبوة ولا تقلّ بأى حال عن 5 جنيهات.



وكحال حبات الفول تتصدر عبوة الزبادى المحلى الصغيرة والكبيرة التى تزيد على خمسة الجنيهات، وجبات السحور ولا سيما على موائد البسطاء ومتوسطى الحال، رغم مبيعات عبوات الزبادى التى تطرحها الشركات بأنواع أو أذواق مختلفة.



وتعد مشروبات (الخروب- السوبيا- التمر هندي) أحد أهم المشروبات على مائدة رمضان للأُسر، ووفق مشاهدات تزدحم محالّ العصائر، وعربات بالأسواق، بالراغبين فى الشراء قبيل ساعة من موعد الإفطار، بأسعار متفاوتة لا تقل عن 5 جنيهات وترتفع تدريجيًّا حسب الحجم والنوع.



كما ينعش اقتصاد رمضان باعة يركزون على البعد الشعبى والتعبدى للمواطنين، كباعة الفوانيس التي تزداد مبيعاتها قبيل 10 أيام من شهر رمضان وحتى الأيام الأولى منه، ويعود تاريخه للعصر الفاطمى، وأسعاره تبدأ من 30 جنيهًا وتتجاوز 250 جنيهًا.



كذلك بائع السبح والمصاحف ووريقات الأذكار اليومية وسجاجيد الصلاة، مع إقبال المصريين على صلاة التراويح والفجر والتهجد والاعتكاف فى العشر الأواخر.



قيمة استهلاكية وثقافة شعبية



د. مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد، قال لـ«المال»: «هذه أعمال هامشية تضيف عمالة جديدة وتزيد الدخل والاستهلاك ولا تمثل استثمارات حقيقية أو مؤثرة أو تحمل قيمة مضافة للاقتصاد».



أما د. خالد أبو الليل، أستاذ الأدب الشعبى، فقال لـ«المال»: إن هذه المِهن جزء من الثقافة الشعبية ومَعلم بارز للإبقاء على جزء من الهوية المصرية وإحياء لعادة الأباء والأجداد ومحاولة حنين واسترجاع للماضى.



وأكد أن الاحتفاء والمبالغة الاستهلاكية فى هذا الشهر، نوع من تمسك الناس بالشعائر الدينية والشعبية والكرم.