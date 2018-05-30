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اقتصاد وأسواق
شكوى دعم من شركات الأجهزة الكهربائية ضد واردات تركيا
الأربعاء 30 مايو 2018 10:58 ص
علم تركيا
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علم تركيا
تقدمها لمكافحة الإغراق الشهر المقبل
كتب - أحمد اللاهونى:
تعكف شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية على إعداد شكوى لتقديمها إلى قطاع المعالجات التجارية «مكافحة الإغراق سابقا»، الشهر المقبل، لفرض رسوم دعم على الواردات المصرية من تركيا، بسبب تضرر الصناعة المحلية.
يشار إلى أن جهاز «المعالجات»، التابع لوزارة الصناعة، يفرض رسوماً إما دعم أو إغراق، أو وقاية على الواردات حال تضرر ثبوت تضرر الصناعة المصرية منها.
وقال بهاء ديمترى، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، باتحاد الصناعات، إن المنتج المصرى لا يستطيع منافسة مثيله التركى، لا سيما أن أنقرة تدعم صادراتها بنسبة %19، مقابل %10 فى مصر، يتأخر صرفها لأكثر من سنتين.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المال»، أن قائمة الشركات المحلية تضم «فريش، والعربى، ويونيفرسال، ويونيون إير»، مشيرًا إلى أنها تجهز جميع المستندات اللازمة عن حجم الواردات التركية وأسعارها المنخفضة التى تباع بها فى السوق لإثبات صحة دعم منتجاتها بهدف إضرار الصناعة الوطنية.
وأوضح ديمترى أن الشكوى ستتضمن بيانات عدة حول حجم استثمارات المصانع المحلية ومبيعاتها وأرباحها وطاقتها الإنتاجية خلال 3 أعوام ماضية، للمقارنة بين الأرقام وقياس حجم الضرر الواقع على كل شركة وإبرازه لسلطات التحقيق.
يشار إلى أن غرفة الصناعات الهندسية، عقدت اجتماعًا منتصف مايوالحالى، لرفع مذكرة عاجلة إلى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لبحث إمكانية تعديل عدد من بنود اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، عقب شكاوى الصناع المحليين بقطاعى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.
واشتكى الصناع من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وإسطنبول، مؤكدين أنها لا تتيح المنافسة العادلة بين المنتجات المصرية ونظيرتها التركية، وتؤثر بالسلب على مبيعات الشركات العاملة بالسوق.
وأرجع ديمترى فى تصريحات سابقة لـ «المال»، التأثير السلبى للاتفاقية إلى عدة أسباب، أبرزها أن المنتجات التركية مثيلة «المنتجة محليا»، ولا تختلف عنها فى الجودة.
ووقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة فى 27 ديسمبر 2005، ودخلت حيز النفاذ فى 1/3/2007، وبحسبها يتم إعفاء منتجات البلدين من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
وقال إن تركيا تحارب مصر فى جميع الأسواق الخارجية، عبر دعم صادراتها، بسبب الخلافات السياسية بين الدولتين.
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