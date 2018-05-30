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سيـــاســة
التعليم تتلقى 7 عروض عالمية لتصنيع التابلت المدرسي
الأربعاء 30 مايو 2018 09:49 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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طارق شوقي وزير التربية والتعليم
مدحت إسماعيل:
قال طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن وزارته تلقت خلال الفترة الماضية 7 عروض عالمية من شركات عالمية تكنولوجية، لتصنيع التابلت المدرسى، المقرر العمل به فى المراحل التعليمية بداية من العام الدراسى الجديد.
وأضاف شوقى لـ«المال»، على هامش توقيع عقد شراكة مع شركة «كلاريفيت أناليتيكس» لإطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية، أن إجمالى العروض تشمل 57 نوعية من التابلت، وأن هناك عدداً من اللجان الفنية تعكف حالياَ على دراستها وتقييمها مشيراً إلى أنه مستهدف البدء بنحو مليون تابلت فى العام الدراسى المقبل.
يشار إلى أن التكلفة المتوقعة حال تطبيق منظومة التابلت المدرسى تصل إلى مليارى دولار، وتعد وزارة الإنتاج الحربى على رأس الجهات الحكومية التى تشارك فى تصنيع التابلت لخفض التكلفة المالية المتوقعة.
أكد وزير التربية والتعليم أن تمويل المنظومة الجديدة من خلال الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن قرض البنك الدولى البالغ قيمته 500 مليون دولار سيبدأ الصرف منه عقب تنفيذ الوزارة لها، وتحقيق المخرجات والنتائج المتفق عليها، ومنها على سبيل المثال تدريب ورفع كفاءة المعلمين.
وأشار إلى إن الوزارة سوف تعقد لقاء لاختيار 1500 معلم فى المدارس المصرية اليابانية 4 يونيو المقبل كدفعة أولى حتى يتم تدريبهم، على أن يفتح باب التقدم للطلاب بعد هذا التاريخ بأسبوع مؤكدا أن التجهيز للمدارس اليابانية يسير بشكل طبيعى».
يذكر أنه مقرر إدخال 40 مدرسة يابانية بداية من سبتمبر المقبل، على أن تدرس بها المواد التعليمية باللغة العربية.
ذكر وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تتيح لطلاب الصف الأول الثانوى أجهزة تمكنهم من الاهتمام بالبحث والاطلاع على مصادر المعرفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت مع أكبر الشركات المنتجة للمحتوى العلمى فى العالم لتوفير مناهج رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائئ والأول الثانوى باللغة العربية، مثل شركات بيرسون، وبريتانيكا.
لفت إلى أن الوزارة اشترت أفلام ثنائية وثلاثية الأبعاد باللغة العربية، لعرض دروس المرحلة الثانوية، وكتاب الأضواء من دار نهضة مصر لعرض الدروس من الصف الثانى الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى.
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