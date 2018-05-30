التنمية الصناعية تطرح 4 ملايين متر على المستثمرين بالسادات وبرج العرب

عمر سالم:

تستعد هيئة التنمية الصناعية لطرح 4 ملايين متر مربع على المستثمرين الصناعيين، فيما يعد الأول من جانبها خلال العام الحالى.

وكشف مصدر مسئول فى الهيئة لـ«المـال«، أنها ستقوم بطرح مليونى متر مربع منها على المستثمرين فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية خلال يونيوالمقبل، على أن يتم تلقى العروض من المستثمرين قبل نهاية الشهر، وسيتم الطرح بنظام التمليك.

وتوقع أن يتراوح سعر المتر بكراسة الشروط بين «730 و780« جنيها، مؤكدا أنه جيد، ومشجع للاستثمار.

وأشار إلى أنه حال تقدم أكثر من مستثمر على قطعة واحدة، يتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين، وأوضح أن الأراضى ستكون مرفقة بشكل كامل، على ان يلتزم المستثمر ببدء بناء المصنع خلال عام، وتشغيله خلال 3 أعوام، وسيتم سحب الأرض حال عدم الالتزام.

فى السياق نفسه، كشف المصدر أنه سيتم طرح مليونى متر أخرى خلال شهر أغسطس المقبل على المستثمرين بمدينة برج العرب التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن الأراضى سيتم طرحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها الصناعات الدوائية والكيماوية والهندسية والملابس والغذائية وغيرها.

وقال المصدر إن الهيئة تقوم حالياً بمفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لتحديد أراض جديدة خلال الفترة المقبلة، من اجل طرحها على شركات المطور الصناعى لترفيقها وإعادة طرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن إجمالى ما تم طرحه من قبل الهيئة يصل إلى 32 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين.