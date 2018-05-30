القابضة للغزل تبحث تدبير 4.9 مليار جنيه للغاز والكهرباء

صناعة الغزل والنسيج والملابس

أحمد عاشور:



قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة تبحث سداد 4.9 مليار جنيه مديونيات لصالح التأمينات والكهرباء والغاز، ضمن التعليمات الجديدة بتسوية المديونيات الحكومية.



وأوضح مصطفى، رداً على تساؤلات لـ«المال»، أن المديونية تتوزع بواقع 2.4 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية و1.4 مليار للغاز و1.1 مليار للكهرباء، لافتاً إلى أن الشركة من المقرر أن تسدد تلك المديونيات من حصيلة بيع أراض غير مستغلة.



وأعلن مجلس الوزراء فى بيان منذ أيام، أنه فى إطار حرص الدولة على إيجاد حل نهائى لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، تم الاتفاق على سداد المديونيات مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمتها بحيث تلتزم الشركة بسداد دفعة مقدمة تصل إلى %25 من أصل المديونية للكهرباء و%10 للغاز.