بعد العيد.. الشرقية للدخان أولى الطروحات الحكومية

الشرقية ايسترن كومباني

مصطفى طلعت وعصام عميرة:



تستهدف الحكومة بدء تنفيذ برنامج طروحاتها بشكل رسمى بعد إجازة عيد الفطر، على أن تكون الشرقية للدخان باكورة الشركات المقرر طرحها بحصة تبلغ %4 كحد أقصى من الأسهم.



أكد عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشرقية للدخان ستكون أولى الشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات المرتقب، لافتاً إلى أن حجم الطرح الضخم قد لا يسمح بالاكتتاب به دفعة واحدة، وبالتالى قد تتم تجزئتها على مرحلتين بواقع %2 لكل مرحلة.



وأشار «مصطفى»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن وزارة قطاع الأعمال حددت النسبة بحد أقصى %4 من أسهم الشركة، فيما تتولى «إن آى كابيتال» القابضة للاستشمارات المالية المستشار المالى للحكومة فى البرنامج حاليًا تحديد التوقيت الأمثل.



وأوضح رئيس «القابضة الكيماوية»، على هامش الجمعية العمومية للشرقية للدخان الثلاثاء أن سعر طرح الشرقية سيتم تحديده وفق متوسط التداول خلال الشهر الأخير من انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالموافقة على الطرح.



فى سياق متصل، أكد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام فى تصريحات صحفية أمس، أن وزارته تتوقع جذب 2.5 مليار جنيه ضمن طرح جزء من أسهم الشرقية للدخان، على أن يتم طرحها بعد العيد مباشرة بعد موافقة الجميعة العمومية على طرح %4 من أسهمها فى البورصة.



وأكد بدوى أن طرح هذه النسبة من أسهم الشركة الشرقية للدخان يأتى فى إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الكيانات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل للشركات للتوسع فى مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحوكمة والشفافية فى إدارة تلك الشركات.



وأوضح أن الأولوية لاستغلال العائد من طرح حصة من أسهم الشركة الشرقية للدخان ستكون لإعادة هيكلة وتطوير الكيانات التابعة للقابضة، مشيرًا إلى التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة فيما يخص برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة لمراعاة اتباع الإجراءات والقواعد الواجبة فى هذا الشأن بهدف إنجاح البرنامج.