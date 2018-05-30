الموازنة الجديدة أمام السيسى خلال أيام

30 مليار جنيه عوائد إضافية من بيع الحصص الحكومية



مها أبوودن:



كشفت مصادر حكومية رفيعة عن أن مجلس النواب سيصوت على مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد (2018/2019)، خلال أيام، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها وبدء سريانها مطلع شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أنها تتضمن سيناريوهات زيادة أسعار الطاقة.



وتنوى الحكومة استكمال بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى عبر ترشيد نفقات دعم الطاقة بشقيه، ورفع أسعار الكهرباء والبنزين، بالإضافة إلى تعظيم الإيرادات من خلال زيادة رسوم عدد من الخدمات الحكومية.



وتواجه الحكومة تحديا كبيرا بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميا وبلوغ البرميل 80 دولارا، بعدما رصدت 67 مليار جنيه لبند الطاقة فى مشروع الموازنة.



وقالت المصادر إن الحكومة تستهدف جمع 30 مليار جنيه على الأقل عبر طرح حصص من 12 شركة عامة فى البورصة خلال العام المالى الجديد، معتبرة أن هذه العوائد، إيرادات استثنائية لا يمكن تكرارها كل عام.



وأعلنت الحكومة قبل أكثر من شهر عزمها طرح حصص فى 23 شركة فى إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا، من أجل توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وقيمة وحجم التداول اليومى.



ورغم ضخامة العوائد الاستثنائية التى تستهدف الحكومة جمعها من طرح أسهم من الشركات فى البورصة، فإن مشروع الموازنة الجديد لم يتضمن أى إيرادات غير ضريبية، تمثل زيادة استثنائية فى حجم تلك الموارد، مقارنة بالعام المالى الجارى، بل على العكس، فقد انخفض حجم الإيرادات غير الضريبية فى مشروع الموازنة الجديدة عن الحالية، لتحقق 217.7 مليار جنيه، مقابل 229.5 مليار، فيما سجلت الإيرادات الناتجة عن الخصخصة نحو 2.5 مليون جنيه فقط، وهى نفس إيرادات العام الجارى، وإيرادات متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية نحو 20 مليارا، مرتفعة بنحو 3 مليارات فقط عن متحصلات العام الجارى.



يشار إلى أن الحكومة تسلمت 3 شرائح من قرض صندوق النقد الدولى، البالغ 12 مليار دولار، بإجمالى 6 مليارات، وتتوقع استلام شريحة رابعة بقيمة مليارى دولار خلال يونيو المقبل، مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى بدأته نهاية عام 2016، يستهدف تخفيض العجز الكلى ووضع الدين العام على منحنى نزولى.



وتسببت الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى نفذتها الحكومة منذ 3 نوفمبر2016، فى عدة موجات تضخمية، بلغت ذروتها منتصف 2017 بنسبة %35، ثم بدأت فى الانحسار القياسى بشكل تدريجى، وسط توقعات بمعاودة ارتفاع معدلات التضخم، بسبب الإجراءات الجديدة.