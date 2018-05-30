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أسواق عربية
السعودية تسعى إلى تجريم التحرش الجنسي
الأربعاء 30 مايو 2018 03:50 ص
شرطة السعودية
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شرطة السعودية
وكالات:
أفاد مسؤولون أن السعودية تتحضر لتجريم التحرش الجنسي، قبل أقل من شهر على رفع المملكة للحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الاثنين، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يفرض عقوبة على المتحرش تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 300 ألف ريال.
وقالت عضو مجلس الشورى، لطيفة الشعلان: «إن نظام التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جدا لتاريخ الأنظمة في المملكة».
وأضافت: «إنه يسد فراغا تشريعيا كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى».
ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذي يعود إلى عقود طويلة، 24 يونيو، وهو جزء من مبادرة تحررية حظيت بتغطية واسعة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
السعودية
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