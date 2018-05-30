السعودية تسعى إلى تجريم التحرش الجنسي

وكالات:





أفاد مسؤولون أن السعودية تتحضر لتجريم التحرش الجنسي، قبل أقل من شهر على رفع المملكة للحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.





وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الاثنين، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يفرض عقوبة على المتحرش تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 300 ألف ريال.





وقالت عضو مجلس الشورى، لطيفة الشعلان: «إن نظام التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جدا لتاريخ الأنظمة في المملكة».





وأضافت: «إنه يسد فراغا تشريعيا كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى».



