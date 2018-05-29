وزير الاستثمار البريطاني يبدأ زيارة لمصر

مصر و بريطانيا

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بدأ وزير الاستثمار البريطاني جراهام ستوارت، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مصر لاستكشاف فرص جديدة في القطاعات التي تركز على المستقبل مثل التعليم والتقنية والخدمات المالية.



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان اليوم، أن الوزير البريطاني سيجتمع، خلال الزيارة التى تستغرق يومين، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل، كما يعقد الوزير البريطاني لقاء مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.



وتركز زيارة الوزير البريطانى على القطاعات التي تساعد على إطلاق العنان للمهارات وتشجيع الابتكار.



وأشارت السفارة إلى أن المملكة المتحدة هي أكبر شريك لمصر في مجال الاستثمار، ووصلت تدفقات المملكة المتحدة 41% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في (2016 – 2017)، مؤكدة أن الشراكة تستمر في النمو بقوة بعد زيارة أكبر وفد تجاري بريطاني يزور مصر منذ 20 عاماً في فبراير الماضي.