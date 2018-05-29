الملياردير سورس: أوروبا تواجه خطرا وجوديا وشيكا

الملياردير الأمريكي يقترح خطة مارشال لتنمية إفريقيا بتمويل أوروبي قيمته 30 مليار يورو سنويا

طالب "اليورو" بالتخلي عن البند الذي يجبر دوله الأعضاء على الانضمام إلى العملة الموحدة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنالدولار المرتفع وهروب الأموال من الأسواق الناشئة قد يقود الاتحاد الأوروبي إلى أزمة مالية كبرى، وفقا للملياردير الأمريكي جوروج سوروس، محذرا أوروبا من أنها تواجه "تهديد وجود وشيك".وقال سوروس في تصريحات بالعاصمة الفرنسية باريس نقلتها "بلومبرج"، إن نهاية الاتفاق النووي مع إيران وتدمير التحالف العابر للمحيط بين الولايات المتحدة وأوروبا سيكون له حتما أثرا سلبيا على الاقتصاد الأوروبي وسيتسبب لاحقا في المزيد من الاضطرابات.التحذير الصارم من الملياردير سوروس جاء بعد أن ارتفعت العائدات على الأسهم الإيطالية إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات، فضلا عن مكافحة اقتصادات ناشئة رئيسية مثل تركيا والأرجنتين لاحتواء تداعيات التضخم الجامح."كل ما يمكن أن يمضي بشكل خاطئ مضى فعلا بشكل خاطئ ! "، تابع سوروس، مشيرا إلى أزمة المهاجرين والسياسات التقشفية التي قفزت بالسياسيين الشعبويين إلى مواقع السلطة، فضلا عن "التفكك الإقليمي" الذي أحدثه خروج بريطانيا من منطقة اليورو.وتابع :"لم يعد مفاجئا القول بأن أوروبا في خطر وجودي .. إنها الحقيقة القاسية".علاجات سوروس المقترحة لمواجهة "بعض الأمراض التي تواجه أوروبا" تتضمن خطة مارشال ممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليار يورو سنوياً لصالح إفريقيا، الأمر الذي من شأنه تخفيف ضغوط الهجرة إلى القارة، كما اقترح تحولًا جذريًا في الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك التخلي عن البند الذي يجبر دوله الأعضاء على الانضمام إلى العملة الموحدة.وقال إن لدى منطقة اليورو العديد من المشاكل التي لم يتم حلها و"يجب ألا يسمح لها بتدمير الاتحاد الأوروبي".