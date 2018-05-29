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سيـــاســة
برلماني يطالب بإنشاء خط طيران مباشر يربط القاهرة وسول
الثلاثاء 29 مايو 2018 08:45 م
يون يو شيون، سفير كوريا الجنوبية بمصر
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يون يو شيون، سفير كوريا الجنوبية بمصر
سلوى عثمان
عقد النائب طارق رضوان نائب حزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، لقاءً مع يوون يواتشول سفير جمهورية كوريا الجنوبية.
تناول اللقاء نتائج زيارة النائب طارق رضوان الرسمية الأخيرة إلى جمهورية كوريا، والتي استمرت من 12إلى 16 من مايو الجاري، حيث عقد عدة لقاءات مع نائب وزير الخارجية الكوري، و رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكوري، كما عقد سيادته لقاءً مع مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية المصرية، ولقاءات مع بعض صناع القرار في جمهورية كوريا الجنوبية.
وتناول اللقاء رغبة الجانب المصري في رفع الحظر الكوري عن السفر إلى مصر، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار الإرهاب نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش والشرطة، خاصةً أن العديد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا واليابان قد رفعوا الحظر عن السفر إلى مصر.
كما طلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري بإنشاء خط طيران مباشر يربط بين القاهرة وسيول، وذلك من أجل تسهيل عودة السياحة الكورية إلى مصر، وتسهيل حركة السفر بين مواطني البلدين.
ومن جانبه وعد يوون يواتشول بنقل رغبات نائب المصريين الأحرار إلى المسئولين في جمهورية كوريا الجنوبية.
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