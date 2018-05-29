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الإسكندرية
إعداد خط سير لأتوبيسات رحلات الطيران الشارتر بمطروح
الثلاثاء 29 مايو 2018 08:41 م
شركات النقل والرحلات بالإسكندرية
أخر الأخبار
شركات النقل والرحلات بالإسكندرية
معتز محمود
تسعى محافظة مطروح لتنظيم عمل الأتوبيسات السياحية التى تقل السائحين الأجانب من رواد المحفظة الذين يقصدونها عبر مطارتها وبالرحلات الشارتر.
وعلمت المال من مصدر بمحافظة المطروح أنه يجرى العمل على وضع خط سير لأتوبيسات رحلات طيران الشارتر بداية من مطار مرسى مطروح الدولى إلى الفنادق المقيمين بها.
وأضاف المصدر أن وضع هذا المسار سيتم بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة المرور، مع مراجعة كل إشارات المرور.
وبالتزامن مع ذلك شدد محافظ مطروح مؤخرا على التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين والحزم والسيطرة فى مواجهة تجاوزات سائقي التاكسيات والميكروباصات ومنع الترويسكلات ومراجعة تجهيز موقفين انتظار للسيارات بالمدينة لمنع تكدسها بالشوارع مع تحقيق السيولة المرورية الضرورية.
يأتى ذلك بعد أن شدد المحافظ لشرطة المرافق بتكثيف الدوريات الأمنية بشوارع المدينة للقضاء على التعديات على الأرصفة والشوارع وإزالة الأسواق العشوائية للباعة الجائلين.
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