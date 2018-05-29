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بورصة وشركات
البورصة تصطدم بمقاومة الـ 17000 نقطة غدًا
الثلاثاء 29 مايو 2018 08:20 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
توقعات بهبوط أداء EGX30 في النصف الأول من جلسة الأربعاء
أحمد علي
أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم -الثلاثاء- متباينة الأداء وسط ضغط بيعي من المستثمرين المصريين مقابل توجه شرائي لنظرائهم العرب والاجانب.
وارتفع مؤشر EGX30 الرئيسي بنسبة 1.28% مغلقًا عند مستوى 17005 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.10% مسجلًا مستوى 852.66 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.25% مغلقًا عند 2183 نقطة.
وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 814.4 جنيه خلال جلسة أمس، فيما ارتفع رأسمال الأسهم المقيدة بـ 4.6 مليار جنيه ليستقر عند مستوى 954.2 مليار جنيه.
وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بجلسة اليوم بدعم من الأداء الايجابي للأسهم القيادية وأبرزها سهم البنك التجاري الدولي-صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر- بنسبة 1.61% مغلقًا عند 86.8 جنيه.
** صعوبة متوقعة
ومن جانبه توقع إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، أن يواجه مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صعوبة في اختراق منطقة المقاومة عند مستوى 17000 نقطة، مرشحًا المؤشر للتحرك أسفل تلك المنقطة بجلسة الغد -الأربعاء-.
وأشار إلى استمرار الحالة الثابتة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 والذي يتحرك حول مستوى 853 نقطة منذ 3 جلسات متتالية، مرجحًا بقاء وضعية المؤشر كما هي في جلسة الغد.
ولفت السعيد، إلى أن قرار تفعيل ألية الشورت سيلينج لم يكن ذي تأثير إيجابي أو سلبي على حركة التداولات بالبورصة في جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن آثاره نفسية فقط.
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