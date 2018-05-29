رئيس القابضة الكيماوية : 5.4 مليار جنيه رصيدًا نقديا للشرقية للدخان

مصطفى طلعت- عصام عميرة













أكد الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الملاءة المالية القوية لشركة الشرقية للدخان تسمح لها بتوزيع أرباح ضخمة على المساهمين، إذ بلغت قيمة الرصيد النقدي للشركة "الكاش" حوالي 5.4 مليار جنيه، كما سجل العائد على حقوق الملكية نحو 11 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي.





جاء ذلك ردًّا من رئيس القابضة على أسئلة أحد المساهمين حول مقترح مجلس إدارة الشركة توزيع 3 مليارات جنيه من الأرباح المرحَّلة على المساهمين، مموَّلة من الاحتياطات.





وأشار عماد الدين، على هامش جمعية الشرقية للدخان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرصيد النقدي للشركة يسمح لها بتنفيذ خططتها التوسعية والاستثمارية وعمليات التشغيل، خاصة أنها حققت ارباحًا بلغت 3.4 مليار جنيه خلال تسعة الشهور الأولى من العام المالي، وبنمو قدره 156.2%.





وترأّس الجمعية رئيس الشركة القابضة للكيماويات ومحمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات، وبلغت نسبة الحضور من المساهمين 70%.



