طاقم إيطالي لمباراة مصر كولومبيا.. ويوناني للقاء بلجيكا

على المصرى



أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة مصر وكولومبيا الدولية الودية يوم الجمعة المقبل، ويتكون من باولو ماسوليني حكما للساحة، وفابيانو بريتي مساعد أول، وماتيو باسيري مساعد ثان، ولوكا بانتي حكم رابع.



وكان الاتحاد البلجيكي قد استقدم طاقم حكام يوناني، لإدارة مباراة مصر وبلجيكا يوم 6 يونيو، مكون من أناستاسيوس سيديروبولوس حكما للساحة، وبيلوكرونيس كوستاراس مساعد أول، وكريسولا كورومبيليا مساعد ثان، واناستاسيوس بابابترو حكم رابع.

