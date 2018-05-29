بمشاركة المحمدي.. منتخب مصر يخوض مرانه

منتخب مصر يخوض مرانه

على المصرى



يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريباته اليومية خلال معسكره الحالي بمدينة بيرجمو الإيطالية، وأدى الفريق تدريبه اليوم على فترتين في الحادية عشرة والنصف صباحا، فيما يقام المران الثانى فى السابعة مساء.



وشارك فى التدريب الصباحى، 28 لاعبا، بعد انضمام أحمد المحمدي، الذى وصل أمس إلى إيطاليا عائدا من إنجلترا، وشارك فى جزء من المران المسائى أمس، وانتظم فى التدريبات الجماعية، بينما اقترب محمد الننى من التعافى، حيث يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف.