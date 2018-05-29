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بورصة وشركات
المجموعة المصرية العقارية تقرر توزيع 1.25 جنيه للسهم الواحد
الثلاثاء 29 مايو 2018 06:15 م
المجموعة المصرية العقارية
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المجموعة المصرية العقارية
المال - خاص
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المجموعة المصرية العقارية على توزيع 1.25جنيه للسهم الواحد من أرباح عام 2016، واعتماد القوائم المالية للشركة في 31/12/2017 وتقرير مجلس الإدارة وترحيل أرباح عام 2017.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، الأحد، إن الجمعية اعتمدت كذلك القوائم المالية للشركة ونتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق ما نشره موقع مباشر.
يشار إلى أن أرباح الشركة تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 45.8% على أساس سنوي، وسجلت نحو 20.4 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 37.7 مليون جنيه في 2016.
كما أظهرت القوائم المالية المجمعة للمجموعة المصرية العقارية، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 88.2%، فقد حققت أرباحاً بلغت 2.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 19.8 مليون خلال الفترة المقارنة.
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