عمومية الشرقية للدخان تقر زيادة رأس المال بقيمة 750 مليون جنيه

مصطفى طلعت- عصام عميرة

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الشرقية للدخان، اليوم الثلاثاء، على زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 1.5 إلى 2.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه، مموَّلة من الاحتياطي القانوني.