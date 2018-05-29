9.5 مليون سيارة مبيعات الصين خلال أربعة أشهر

- مجموعة "SAIC " تستحوذ على حصة سوقية 9.1%



أحمد عوض

كشف أحدث تقرير صادر عن رابطة معلومات صناعة السيارات في الصين، عن وصول حجم مبيعات السيارات الصينية لنحو 9 ملايين و501 ألف مركبة خلال اﻷربع أشهر ﻷولى من العام الحالي؛ لتسجل مبيعات سيارات الركوب بمختلف فئاتها نحو 8 ملايين و11 ألف وحدة.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب الخاصة "السيدان" نحو 3 ملايين و791 ألف وحدة، وبإجمالي 3 ملايين و465 ألف مركبة من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات "suv "، وحققت السيارات المتعددة اﻷغراض "mpv " بيع 314 ألف سيارة.

وقدرت مبيعات السيارات التجارية بمختلف أنواعها بنحو مليون و490 ألف وحدة؛ لتسجل مبيعات اﻷتوبيسات بيع 137 ألف مركبة، وتمكن قطاع الشاحنات من بيع مليون و353 ألف وحدة خلال تلك الفترة من العام الحالي.







في المقابل بلغ حجم صادرات الصين من السيارات بمختلف أنواعها نحو 644 ألف مركبة خلال اﻷربعة أشهر الأولى من 2018.







ويوضح الجدول التالي، أداء المبيعات:

الشرائح الفئة المبيعات سيارات ملاكي SUV MPV 3.791.000 3.465.000 614.000 المركبات التجارية اﻷتوبيسات 137.000 الشاحنات 1.353.000 اﻷجمالي 9.501.000









فيما يخص أعلى المجموعات مبيعًا للسيارات بالصين؛ فاستحوذت الـ 15 الكبار على حصة سوقية قدرها 36.6% بواقع 3 ملايين و484 ألف وحدة، من إجمالي 9 ملايين و501 آلاف سيارة خلال اﻷربع شهور الماضية.







وجاءت "SAIC " فى المرتبة اﻷولى فى قائمة المجموعات اﻷكثر مبيعات للسيارات بالصين، لتستحوذ على حصة سوقية 9.1% بعد تمكنها من بيع 874 ألف سيارة، وتبعتها "auspicious " مسجلة 524 ألف مركبة بحصة 5.5%، وتليها "Chang'an " بحصة 4% محققة بيع 388 ألف سيارة.







واحتلت "Great Wall " المرتبة الرابعة بحصة سوقية 3% بنحو 294 ألف وحدة، وتبعتها "Dongfeng " بحصة 2.9% مسجلة بيع 276 ألف سيارة، وتليها "Guangzhou " بحصة 2% بمقدار 193 ألف مركبة.







وحلت "BAIC " في المرتبة السابعة بحصة سوقية 2% مسجلة بيع 192 ألف سيارة، وتبعتها "Chery " بحصة 1.8% بواقع 192 ألف مركبة، وتليها "BYD " بحصة 1.5% محققة بيع 148 ألف وحدة.







وجاءت "Jiangnan " في المرتبة العاشرة بحصة سوقية 1.1% مسجلة 111 ألف سيارة، وتبعتها "Huachen " بحصة 0.8% بعد تمكنها من بيع 80 ألف وحدة، وتليها "JAC " بحصة 0.7% بواقع 75 ألف مركبة.







واحتلت "FAW " المرتبة الثالثة عشر بحصة سوقية قدرها 0.7% محققة بيع 72 ألف سيارة، وتبعتها "southeast " بحصة 0.4% بواقع 45 ألف وحدة، فيما جاءت "Changfeng " فى المرتبة اﻷخيرة بحصة 0.3% بعد تمكنها من بيع 37 ألف مركبة.







ويوضح الجدول التالي، قائمة المجموعات اﻷكثر مبيعا للسيارات بالصين خلال اﻷربع شهور الماضية:

المجموعة الترتيب المبيعات الحصة السوقية% SAIC 1 874.000 9.1 auspicious 2 524.000 5.5 Chang'an 3 388.000 4 Great Wall 4 294.000 3 Dongfeng 5 276.000 2.9 Guangzhou 6 193.000 2 BAIC 7 192.000 2 Chery 8 175.000 1.8 BYD 9 148.000 1.5 Jiangnan 10 111.000 1.1 Huachen 11 80.000 0.8 JAC 12 75.000 0.7 FAW 13 72.000 0.7 southeast 14 45.000 0.4 Changfeng 15 37.000 0.3

إعداد: المال المصدر: رابطة معلومات صناعة السيارات بالصين