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بورصة وشركات
عمومية الشرقية للدخان تقر توزيع 3 مليارات جنيه على المساهمين
الثلاثاء 29 مايو 2018 05:45 م
الشرقية ايسترن كومباني
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الشرقية ايسترن كومباني
مصطفى طلعت- عصام عميرة
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الشرقية للدخان على توزيع 3 مليارات جنيه على المساهمين من الأرباح المرحَّلة بواقع 10 جنيهات لكل سهم، بالإضافة لتوزيع نصف سهم مجاني لكل سهم.
وبلغت نسبة الحضور للجمعية 70% من المساهمين بعدد 211.6 مليون سهم من إجمالي 300 مليون سهم عدد الأسهم الحالية للشركة.
وترأّس الجمعية الدكتور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات، ومحمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشرقية، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
الشرقية للدخان - ايسترن كومباني
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