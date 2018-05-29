عمومية الشرقية للدخان تقر توزيع 3 مليارات جنيه على المساهمين

مصطفى طلعت- عصام عميرة

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الشرقية للدخان على توزيع 3 مليارات جنيه على المساهمين من الأرباح المرحَّلة بواقع 10 جنيهات لكل سهم، بالإضافة لتوزيع نصف سهم مجاني لكل سهم.