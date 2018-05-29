الماليــة: استمرار تثبيت الدولار الجمركي خلال يونيو عند 16 جنيهًا

مها أبو ودن









أعلنت وزارة المالية اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية، 16 جنيهًا بداية من أول يونيو 2018 ولمدة شهر حتى 30/6/2018.





وأشار بيان وزارة المالية إلى أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد بالسوق المصرفية.



