الخطيب يضع إستراتيجية العمل للمنظومة الكروية بالأهلى

على المصرى



حرصت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وعضوية عبد العزيز عبد الشافي، وعلاء عبد الصادق، على عقد اجتماع مطول ظهر اليوم الثلاثاء مع الجهاز المعاون وأعضاء منظومة الكرة الذين تم تعيينهم أمس؛ وذلك لوضع استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، والأدوار المطلوبة من كل عضو لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها اللجنة خلال الفترة المقبلة.



ورحب رئيس النادي ورئيس لجنة الكرة في بداية الاجتماع بالجميع؛ متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم القادمة، وتحقيق الأهداف والطموحات التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها في الفترة المقبلة، مشددا على أهميه التكامل والتواصل بين أفراد المنظومة كلها.



وأكد أنه سيعقد اجتماعات مع كل من فرع من فروع قطاع الكرة على حدة؛ للتأكيد على المهام المنوط بها، وأوضح الخطيب أن الجانب الإعلامي فيما يتعلق بقطاع الكرة سيتم من خلال إدارة الإعلام بالنادي والتي سوف تتولى هذا الأمر.



وحددت لجنة الكرة المهام المكلف بها كل فرد داخل المنظومة وفقا للتسلل الوظيفي واللوائحي، مع تحديد أولويات العمل والأطر العامة والأهداف المستقبلية التي تتطلع اللجنة لتحقيقها وفق خطة زمنية محددة تلبي تطلعات مجلس الإدارة وطموحات جماهير الأهلي.



كما استمعت اللجنة للرؤى الخاصة بكل فرد من أفراد المنظومة والوسائل التي تساعده على إنجاز العمل ووفقا للأطر العامة التي وضعتها اللجنة لجميع افراد المنظومة الكروية، مع التنسيق الكامل والمحدد فيما بينهم؛ لضمان الوصول إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة في أقرب وقت.



حضر الجلسة كلٌّ من؛ حسام غالي منسق قطاع الكرة وعضو اللجنة، ومحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسامي قمصان مدرب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وفتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وعادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب، وعدلي القيعي مستشار التعاقدات وخالد بيبو مدير أكاديميات الأهلي، وعبد النبي عاشور المدير الفني للأكاديمية، ومحمد فضل مدير التعاقدات، وحنان الزيني مدير متابعة التراخيص واللوائح.