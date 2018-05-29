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بنـــوك
لبنان تبيع سندات دولية بثلاثة مليارات دولار
الثلاثاء 29 مايو 2018 04:45 م
علم لبنان
أخر الأخبار
علم لبنان
خالد بدر الدين
أعلن اليوم الثلاثاء بنك لبنان المركزى أنه باع سندات دولية قيمتها 3.022 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزى في بيان أنه كان يعتزم بيع ما قيمته مليار دولار لكنه باع أكثر من الحجم المستهدف بفضل تدفق الطلب المحلى على شراء السندات الدولية التى أصدرها.
وأكد المركزى اللبنانى أنه لا يعتزم بيع المزيد من هذه السندات الدولية خلال العام الحالى.
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