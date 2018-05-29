الملا يناقش زيادة الاستثمارات البريطانية بالمشروعات البترولية

نسمة بيومي- عمرسالم









استقبل طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جراهام ستيوارت، وزير الاستثمار البريطاني، الذى يزور القاهرة حاليًّا بحضور السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، والوفد المرافق.





وتم عقد جلسة مباحثات مشتركة تناولت سبل الاستمرار في دعم وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مجال البترول والغاز وتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال الواعد من خلال تحفيز الشركات البريطانية العاملة في مصر على التوسع في ضخ الاستثمارات في المشروعات البترولية الكبرى ودخول شركات جديدة في السوق المصرى لإستثمار الفرص الجيدة في قطاع البترول .





وأكد الملا أن اللقاء شهد استعراضًا للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية والتي أسهمت في خلق مناخ جاذب للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد خاصة مع إقرار بعض التشريعات لجذب المستثمرين وتحفيزهم، وفى مقدمتها قانونا الاستثمار وتنظيم أنشطة سوق الغاز .





وأضاف أنه تم، خلال اللقاء، بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتشجيع استثمارات الشركات البريطانية في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول باعتبارها لاعبًا رئيسيًّا في هذا النشاط بمصر وأسهمت من خلال شراكتها الاقتصادية المتميزة مع قطاع البترول في تحقيق العديد من قصص النجاح باكتشاف وتنمية العديد من الحقول الكبرى بالبحر المتوسط وخليج السويس ومساهمتها في استراتيجية تنمية موارد مصر من البترول والغاز.





وأشار الملا إلى أن الشراكة المتميزة والعلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربط قطاع البترول بالشركات البريطانية تمثل حافزًا قويًّا لدعم التعاون بين الجانبين في المشروعات القائمة والدخول في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة في ظل الفرص المتاحة للعمل في مناطق بترولية يتم طرحها من خلال مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، ودعا الملا الشركات البريطانية للاستثمار في هذه المشروعات والمناطق الواعدة.





وبحث الجانبان فرص الاستثمار في مجالات صناعة البتروكيماويات ومشروعات تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للبترول والغاز والتي تمثل مجالات واعدة للاستثمار أمام الشركات البريطانية، كما تطرق اللقاء إلى استعراض استراتيجية قطاع البترول لتنفيذ مشروع مصر القومى الطموح للتحول إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وما يمكن أن يثمر عنه من فرص للشراكة ودفع التعاون الاقتصادى بين البلدين.





كما استعرض الملا، خلال اللقاء، برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول في إطار مسايرة القطاع للمتغيرات العالمية وتحسين الأداء.



