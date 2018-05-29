EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
موقع إسرائيلى: راموس أسقط صلاح بلعبة من ألعاب الجودو
الثلاثاء 29 مايو 2018 03:25 م
شوبير: محمد صلاح لن يغيب أكثر من 3 أسابيع
أخر الأخبار
شوبير: محمد صلاح لن يغيب أكثر من 3 أسابيع
عادل عبد الجواد
اهتم موقع "سبورت1" الإسرائيلى بالدعوى التى رفعها المحامى المصرى "باسم وهبة" للفيفا ضد مهاجم ريال مدريد "سيرجو راموس" بسبب إصابته المتعمدة للنجم المصرى المحترف بنادى ليفربول محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا السبت الماضى.
وقال "سبورت1": وكما هو معروف، فقد قام راموس بإسقاط صلاح فى الدقيقة 30 من المباراة النهائية فى الملعب الأولمبى بكييف، فى خطوة مثيرة من ألعاب الجودو، مما تسبب فى إصابة واستبدال أكبر نجم من أنفيلد، وهو أمر مشكوك فيه فى أن يظهر صلاح بشكل متألق فى مباريات كأس العالم التى ستقام الشهر المقبل خاصة بعد إصابته فى الكتف.
وأعرب الموقع الإسرائيلى عن دهشته من قيمة المبلغ المطلوب كتعويض عن إصابة صلاح قائلا: وطلب المحامى المصرى الحصول على تعويض كبير جدا قد يصل إلى مليار يورو بسبب الضرر الجسدى والنفسى الذى سببه لصلاح ولكامل الشعب المصرى.
إسرائيل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا