موقع إسرائيلى: راموس أسقط صلاح بلعبة من ألعاب الجودو

شوبير: محمد صلاح لن يغيب أكثر من 3 أسابيع

عادل عبد الجواد



اهتم موقع "سبورت1" الإسرائيلى بالدعوى التى رفعها المحامى المصرى "باسم وهبة" للفيفا ضد مهاجم ريال مدريد "سيرجو راموس" بسبب إصابته المتعمدة للنجم المصرى المحترف بنادى ليفربول محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا السبت الماضى.



وقال "سبورت1": وكما هو معروف، فقد قام راموس بإسقاط صلاح فى الدقيقة 30 من المباراة النهائية فى الملعب الأولمبى بكييف، فى خطوة مثيرة من ألعاب الجودو، مما تسبب فى إصابة واستبدال أكبر نجم من أنفيلد، وهو أمر مشكوك فيه فى أن يظهر صلاح بشكل متألق فى مباريات كأس العالم التى ستقام الشهر المقبل خاصة بعد إصابته فى الكتف.



وأعرب الموقع الإسرائيلى عن دهشته من قيمة المبلغ المطلوب كتعويض عن إصابة صلاح قائلا: وطلب المحامى المصرى الحصول على تعويض كبير جدا قد يصل إلى مليار يورو بسبب الضرر الجسدى والنفسى الذى سببه لصلاح ولكامل الشعب المصرى.









