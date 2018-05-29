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سيـــاســة
متحدث النواب: 111 تشريعًا حصيلة دور الانعقاد الثالث حتى الآن
الثلاثاء 29 مايو 2018 02:00 م
مجلس النواب
أخر الأخبار
مجلس النواب
ياسمين فواز
كشف النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، أن حصيلة دور الانعقاد الثالث الحلقه هى 111 تشريعا حتى الآن، مضيفا أن دور الانعقاد الحالى انطلق منذ أكتوبر الماضى ولا يزال مستمرا.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى لاستعراض إنجازات البرلمان اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن هذه التشريعات تضمنت رؤى وأفكار إيجابية، مشيرا إلى أن هذه التشريعات تضمنت 1655 نصا قانونيا، تمت مناقشتها ومراجعتها بدقة.
وأكد حسب الله أننا على مشارف إنهاء دور الانعقاد الثالث، وما تم الانتهاء منه يعد إنجازا غير مسبوق قائلا: "أنجرنا 111 قانونا بدراسة ودقة".
مجلس النواب
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