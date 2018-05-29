الاستثمار القومي يشتري مديونية بقيمة 6.9 مليار جنيه

بنك الاستثمار القومي

أحمد عاشور:



كشف سيد زكريا، وكيل أول بنك الاستثمار القومي لقطاع تسوية المديونيات، أن البنك اشتري ديون بقيمة 6.9 مليار جنيه لبنك الإسكندرية لدي لشركات قطاع الأعمال العام.



جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش التوقيع على اتفاقية لتسوية بين الاستثمار القومي والشركة القابضة للغزل والنسيج في حضور وزيري التخطيط وقطاع الأعمال العام ومحمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.