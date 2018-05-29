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بورصة وشركات
تعديل شروط استمرارية أعضاء مجالس إدارات شركات البورصة
الثلاثاء 29 مايو 2018 01:42 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
المال- خاص:
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديلات جديدة على شروط استمرارية أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووفقا لبيان صدر عن الهيئة اليوم تتضمن التعديلات إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، والشركات التي تباشر أعمالها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بألا تضم في عضوية مجلس إدارة أياً منها من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه الإفصاح الفوري فور تحقق أي من الحالات السابقة واستبدال العضو المخل بآخر خلال الأجل الذي تحدده الهيئة مع قيام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ذلك على شاشات التداول بالبورصة.
وسيترتب على ذلك تعديل أحكام المادة الثامنة من قواعد القيد بإضافة تلك الشروط، وكذا إصدار قرار بشأن الشركات التي تباشر أنشطتها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
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