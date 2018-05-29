محمد صلاح ثالث أكثر لاعب تم ذكره عالمياً على تويتر‎

المال ـ خاص:

لم تعد تفصلنا سوى بضعة أسابيع عن كأس العالم في روسيا، وبدأ المشجعون في مصر بالاستعداد لدعم منتخبهم المصري. صنعت مصر التاريخ عندما تأهلت لكأس العالم 2018 بعد مرور ثمان وعشرين عاماً من الانتظار. ومنذ تأهل الفريق بشكل رسمي، شهد تويتر محادثات ونقاشات مستمرة عن المباراة ومنتخبهم المصري.





وأصبح محمد صلاح الذي حطم رقم قياسيا لأكثر أهداف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في 38 مباراة 2018، ثالث أكثر لاعب كرة قدم تم ذكره عالمياً على تويتر خلال الأشهر الستة الماضية. ويأتي تصنيفه بعد لاعب فريق ريال مدريد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقم 1 في قائمة اللاعبين الأكثر ذِكراً) ويليه اللاعب الأرجنتيني وكابتن فريق برشلونة المهاجم ليونيل ميسي (رقم 2 في قائمة اللاعبين الأكثر ذِكراً).





ومع الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، يشعر ملايين المصريين بالقلق من عدم إمكانية لحاق محمد صلاح مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم. ورغم ذلك غرد اللاعب أمس عبر حسابه على تويتر قائلاًأنه كـ"مقاتل" واثق من قدرته على المشاركة في كأس العالم بروسيا ليجعل بلاده فخورة به. وتعد هذه التغريدة هي أكثر تغريدة تم إعادة تغريدها للاعب حتى الآن.





أجرى تويتر استطلاع لتقييم آراء مستخدمي المنصة المصريين مع اقتراب موعد هذا الحدث الهام.





وأظهر الاستطلاع أن 98٪ من المشاركين المصريين في الاستطلاع متحمسون للغاية لكأس العالم 2018، بينما شاهد المباريات عام 2014 فقط 76% منهم. كما أظهر الاستطلاع أن 74% من المشجعين المصريين يخططون لمتابعة المباريات مع الأصدقاء والعائلة في المنزل. وعندما سئلوا عن الفريق الذي يتوقعون فوزه بكأس العالم، حصدت ألمانيا أكبر عدد من الأصوات بنسبة 27% وتبعتها مصر بنسبة 24% من الأصوات.





تعاونت بريزينتيشن سبورتس مع تويتر بنشر أبرز لقطات المباريات الودية لمنتخب مصر قبل بدء كأس العالم ليتابعها عشاق الكرة. وستكون المباراة الودية القادمة بين كولومبيا وبلجيكا في 1 و6 يونيو على التوالي، كما سيتم بث التدريب الأخير للمنتخب المصري في ستاد القاهرة الدولي بتاريخ 9 يونيو من حساب على تويتر.