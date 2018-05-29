الاستثمار القومي يبرم تسويات بقيمة 50 مليار جنيه

هالة السعيد وزيرة التخطيط4



أحمد عاشور



كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الانتهاء من تسويات بقيمة 50 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية من بينهم الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



جاء ذلك على هامش التوقيع على اتفاقية لتسوية مديونية بين بنك الاستثمار القومي والشركة القابضة للغزل والنسيج.



وذكرت الوزيرة أن مديونية القابضة للغزل منذ عام 1982 مشيرة إلى أن تسوياتها في الوقت الحالي تعد خطوة هامة وتعزيز التعاون بين الوزارة .