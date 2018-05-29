استقرار أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق.. الثلاثاء

الدواجن الحمراء



أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و32 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، و45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 36 و37 جنيها.



كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 25 جنيهًا لكيلو البلطى، وتراوح البورى بين 35 و40، والمكرونة بين 40 و50، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.