البرلمان: لا تنسيق مع الحكومة لتعديل وزارى

بعض النواب يقدمون الاستجوابات دون دلائل





ياسمين فواز

دافع الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، عن عدم إجراء المجلس الحالي أي استجواب طوال فترة الانعقاد الماضية والجارية، مؤكدا أن تاريخ الحياة النيابية أعداد الاستجوابات بها قليل للغاية.

وأشار حسب الله خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلي أن هناك استجوابات لهيئة المكتب الخاصة بالمجلس دون دلائل حقيقة، قائلا: "هناك من يقدم استجوابات ملحقة بخبر صحفي منشور دون دلائل حقيقة".

ونوه بأن هناك العديد من الاستجوابات المعروضة حاليا أمام هيئة المكتب والتي ستكون محل اعتبار.

ونفي وجود أي تواصل بين البرلمان والحكومة بشأن تعديل وزارى مرتقب، قائلا: "هذا من اختصاص رئيس الجمهورية وليس المجلس".

وأكد حسب الله أن المجلس أقر 32 اتفاقية دولية في الـ7 أشهر الماضية في مجالات مختلفة، موضحا أنه تم إصدار قانون الهيئات الشبابية ليمكن الشباب من مجلس إدارات الشركات بنسبة 50%.

وذكر أنه تم تعديل قانون الانتخابات النقابية والعمالية وحماية حق الانتخابات النقابية بشكل ديمقراطي أفضل حتى أصبحت انتخابات حقيقية يشيد بها الجميع.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إلي أن المجلس حرص على إصدار مشروع قانون تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، لمنع جرائم جديدة ظهرت في الشارع المصري مثل التجارة بالأعضاء.

وأكد حسب الله أن الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية لمواجهة الفساد وهو ليس فقط بالنوايا، وإنما لابد من إصدار تشريعات رادعة أبرزها تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية.