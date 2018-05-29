السيسى: رجال القوات المسلحة امتداد لجيل أكتوبر

السيسى 1111

بدور إبراهيم



أحيت مصر منذ أيام ذكرى العاشر من رمضان، والتى مثلت بطولة تاريخية للقوات المسلحة المصرية، فى الحفاظ على الأرض والكرامة والعزة والتأكيد على بسالة الجندى المصرى، وقد تزامن الاحتفال بهذا النصر مع استمرار الجهود المبذولة فى العملية الشاملة «سيناء 2018» للقضاء على الإرهاب.



وسيناء قطعة غالية من أرض مصر بذلت القوات المسلحة المصرية على مر السنون جهودًا للحفاظ عليها واستردادها من العدو الخارجى، وحاليا من الإرهاب الغاشم وقد تبنت القيادة السياسية جهودا مضاعفة للعمل بالتوازى على محورين، هما التطهير من الإرهاب والتنمية والتعمير.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال إحياء ذكرى العاشر من رمضان أن بطولات القوات المسلحة المصرية، هى التى ساهمت فى تحقيق نصر أكتوبر العظيم وأن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر يؤدون واجبهم الوطنى بكل تفان وإخلاص من خلال العملية الشاملة «سيناء 2018» للقضاء على الإرهاب.



وزير الدفاع: الجيش سيظل درعًا قويًا لحماية الأمن القومى



■ نعتز بالدور المشرف لقبائل وعشائر بدو سيناء فى استعادة الأمن



قال الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن ذكرى العاشر من رمضان، ستظل يوماَ عظيمًا فى تاريخنا العسكرى والوطنى الذى يمتلئ بذكريات الفخر والنضال، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون حرصهم على التمسك بالمبادئ والقيم والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية التى حفظت للوطن عزته وكرامته وأعادت أرض سيناء الغالية.



ووجه القائد العام التحية والتقدير لأبطال حرب العبور ولأرواح الشهداء الذين حققوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض بدمائهم واستردوا لمصر شرفها، مؤكدًا أن القوات المسلحة ورجالها يعاهدون الله والوطن والشعب العظيم أن يظلوا عينًا ساهرة على أمن مصر وإستقرارها، وأن تظل القوات المسلحة دائما درعًا قويًا لمصر يحمى أمنها القومى ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها.



وأشاد بالجهود المبذولة من أبطال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء للقضاء على البؤر الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب بشمال ووسط سيناء، مشيرًا إلى النجاح الذى تم تحقيقه خلال العملية الشاملة «سيناء 2018».



وأشار إلى أن القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة، بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من كفاءة وروح قتالية ومعنوية عالية وقدرة على تنفيذ كل المهام التى توكل إليها، مؤكدا أن القيادة العامة تولى الكليات والمعاهد العسكرية أهمية كبرى فى منظومة التطوير والتحديث، وأن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية.



وأعرب عن اعتزازه بقبائل وعشائر بدو سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف فى تغليب المصالح العليا للوطن، وجهودهم فى استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى كل ما تتخذ من إجراءات للقضاء على الإرهاب فى سيناء.