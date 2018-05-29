المركزى يضع حدًا أقصى لاستثماراته الخارجية بالبنوك المصرية

البنك المركزى

المال ـ خاص:



وضع البنك المركزى المصرى حدًا أقصى لاستثماراته بالبنوك المصرية فى الخارج الممولة من الاحتياطى النقدى الأجنبى بقيمة 5.6 مليار دولار.



وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية ليسجل نحو 44.029 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى، مقابل 42.611 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، بينما حقق الاحتياطى زيادة بنحو 25 مليار دولار منذ قرار تعويم العملة المحلية فى الثالث من نوفمبر الماضى.



وأصدر صندوق النقد الدولى فى سبتمبر 2001 المبادئ التوجيهية لإدارة احتياطيات النقد الأجنبى، بهدف مساعدة الحكومات على تقوية طرق إدارة الاحتياطى، الأمر الذى يساعد على زيادة قدراتهم على تحمل الصدمات التى قد تنشأ فى الأسواق المالية العالمية.



وشددت الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات الصادرة عن الصندوق على ضرورة أن تكون الأصول الاحتياطية ذات جودة عالية حتى تكون متاحة بسهولة للسلطات لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات وغير ذلك من الأغراض ذات الصلة، كما يجب أن تكون الأوراق المالية المدرجة فى الأصول الاحتياطية ذات مرتبة استتثمارية عالية حتى يمكن تحويلها إلى أوراق عملة أجنبية قابلة للتداول الحر حسب الظروف الاقتصادية دون تأخير كبير أو فقدان فى القيمة السوقية.



وأشار المركزى فى التقرير السنوى الذى يتناول فيه التطورات الاقتصادية والنقدية بالدولة، إلى أن هناك خطة للتخارج من هذه الاستثمارات.



وفى تقرير لصندوق النقد الدولى صادر فى يناير الماضى، قال إن البنك المركزى تعهد بخفض ودائعه الأجنبية فى الخارج وفروع البنوك المصرية إلى 4 مليارات دولار بنهاية ديسمبر2017، وإلى 3 مليارات دولار بنهاية يونيو 2018، «على أن يتم إلغاء هذه الودائع بنهاية يونيو 2019».



وتمتلك البنوك الوطنية الأهلى ومصر والقاهرة فروعًا خارجية فى عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية والإمارات والصين وروسيا وإنجلترا وأوغندا، كما تستهدف زيادة فرص التواجد الخارجى خلال الفترة المقبلة خاصة بدول آسيا وأفريقيا.



ووفقًا للتقرير فقد أصدر البنك المركزى قرارًا فى مايو 2017 بشأن تعديل المبادئ التوجيهية للسياسة الاستثمارية للاحتياطى النقدى الأجنبى، يشمل تحديد أهداف إدارة احتياطى النقد الأجنبى، ووضع إطار للمسائلة والشفافية فى أنشطة إدارة الاحتياطى، ووضع هيكل مؤسسى يدعم الفصل فى المهام والأدوار والمسئوليات، بجانب وضع إدار لإدارة المخاطر المتعلقة بإدارة الاحتياطيات.

