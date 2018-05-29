الحوار الليبى ليس بالضرورة صنوا لقبول الآخر

فى سبيل استعادة الاستقرار فى ربوع ليبيا المترامية الأطراف، يخوض الجيش الوطنى الليبى (غير المكتمل بناؤه لأسباب محلية ودولية) معارك فاصلة فى «سبها» و«درنة» وفى غيرهما من المدن فى الغرب والجنوب.. لمقاتلة وطرد تنظيمات المسلحين المتطرفين، ذلك بالتوازى مع جهود متتالية لإجراء انتخابات تشريعية للمرة الثالثة قبل نهاية العام الحالى 2018، إذ يجتمع أبرز المسئولين الليبيين فى باريس اليوم 5/29 للتحضير لمؤتمر دولى للنظر فى هذا الشأن الانتخابى.. يضم إلى جانب 19 من الدول المعنية بالملف الليبى.. الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن.





وبقدر غموض الموقف العسكرى مع جيش ليس غير نظامى بمعنى الكلمة- حتى الآن على الأقل- وبين ميليشيات متفرقة تتقاتل فيما بينها بحثاً عن النفوذ.. إلا أنها تتوحد تحت عباءة الإسلام السياسى عند مواجهة الجيش، وليحوط الغموض بنفس القدر مستقبل الانتخابات النيابية والرئاسية المرتقبة، وعما إذا كانت ستفشل كما سابقتيها فى استعادة الاستقرار أم سيتوفر لها ما يكفل لها من عوامل النجاح، إذ إن من مفارقات الحالة الليبية المأزومة بالدم والتهريب والفوضى ومن التدخلات الأجنبية منذ 2011.. أن الانتخابات ولو أنها تمثل ضرورة لحل الأزمة.. فهى بمثابة مشكلة إضافية إلى تعقيداتها، حيث قد يؤدى التمثيل النسبى بين الفرقاء المتصارعين على النفوذ- إلى الحوار فيما بينهم لكن دون أن يكون هذا الحوار صنواً لقبول الآخر، فى عودة على بدء للإحتكام لاختبارات القوة على الأرض.. وليس إلى تجريب السياسة فى قاعات البرلمان، ذلك على النحو المشهود من التأثير المدمر- مثالاً- فى «درنة»، المدينة الساحلية على بعد ألف كم من طرابلس العاصمة غرباً، أو لما حدث من قبل فى «سبها» بالجنوب حيث اضطر الجيش للانسحاب منها «حقناً للدماء، أو بالنسبة للعملية الانتحارية التى استهدفت «مفوضية الانتخابات» فى طرابلس، وهى التى تتمتع بقدر ملحوظ من الصدقية والاحترام فى الأوساط الليبية والدولية نظراً لإشرافها المحكم على عمليتين انتخابيتين سابقتين، وإن لم يؤديا إلى استقرار ليبيا.. حيث رفض نتائجهما كل من «الإخوان» وميليشيات مسلحة أخرى ضمن حركة الإسلام السياسى، ولينشئوا كياناً غير شرعى فى طرابلس، ومع ذلك فقد حققت اتفاقية «الصخيرات» ديسمبر -2016 وبرغم عيوبها- قدراً من توازن القوى بين الأطراف المرتبطة بمجلس النواب والجيش والشعب الليبى من جانب.. فى مواجهة الجانب الآخر المتمثل فى الكيان السياسى (المسلح) تحت عباءات (جهادية).. وبعض المتعاونين معهم من قوى إقليمية وغربية بعينها، إلا أن هذا التوازن الهش بين قوتين إحداهما شرعية والأخرى دون ذلك.. يخلق أمراً ليس قابل للاستمرار، ما يفرض ضرورة عقد انتخابات نيابية ورئاسية جديدة.. تمثل الحل الوحيد بشأن مستقبل ليبيا.





فى سياق مواز، يمثل البعد الخارجى، سواء من دول الجوار أو من المعنيين لأسبابهم بالملف الليبى، عنصراً رئيسياً لتسوية الأزمة الليبية، من حيث وقوف مصر- كدولة متاخمة- إلى جانب الجيش الليبى، كما بالنسبة للدعم اللوجيستى من روسيا التى لا تستبعد التدخل فى ليبيا للقضاء على الإرهاب على غرار الحالة السورية، لو توفرت الشروط لهذا التدخل، بحسب رئيس مجموعة الاتصال الروسية (دينغوف) الخاصة بليبيا، وبالرعاية الدبلوماسية لكل من إيطاليا (دولة الاحتلال القديمة) ومن فرنسا- الدولتين الأوروبيتين المعنيتين مباشرة عبر ضفتى البحر المتوسط (غرب) بالشأن الليبى، ناهيك عن الاجتماعات الدورية لدول الجوار الليبية الخمس (..) لمتابعة الأوضاع فى ليبيا من حيث رفضهم تأثير الانقسامات الداخلية على حل الأزمة، إذ يتفق الجميع على توقع حل فى ليبيا، ذلك فيما ينصح- من جهة أخرى- مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى.. السلطات الليبية عدم التعجل فى إجراء انتخابات مقررة ضمن جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والانقسام بالبلاد.





خلاصة القول، إن ليبيا بين اختيارين.. إما مواصلة الحرب ضد الميليشيات لاستئصال نفوذهم.. أو اللجوء للانتخابات كوسيلة للمقاربة عبر الحوار بين الفرقاء السياسيين الذى يلجأ بعضهم لدعم تنظيمات مسلحة تكريساً للنفوذ، ولكن من الذى يضمن أن يكون هذا الحوار صنواً لقبول الآخر.

