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بورصة وشركات
راية لخدمات مراكزالاتصالات تعلن عن توزيع نقدى لأسهمها
الثلاثاء 29 مايو 2018 11:54 ص
راية
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راية
رجب عزالدين
أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 62 قرشا، يبدأ صرفه اعتبارا من 13 يونيو.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة يوم الأحد 10 يونيو المقبل.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 158.5 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 118.45 مليون جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 53 مليون جنيه، موزعاً على 106.06 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.
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